Program Guide 07-12-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:21:30 Ludwig van Beethoven Trio for Piano, Clarinet & Cello in B flat major Op 11

Emanuel Ax, piano; Richard Stoltzman, clarinet; Yo-Yo Ma, cello Sony 57499

00:25:00 00:50:20 Franz Schubert Symphony No. 9 in C

George Szell Cleveland Orchestra EMI 69364

01:17:00 00:29:21 Anton Arensky Piano Trio No. 1 in D minor Op 32

Yefim Bronfman, piano; Cho-Liang Lin, violin; Gary Hoffman, cello Sony 53269

01:48:00 00:50:47 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 10 for 13 Winds in B flat

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423061

02:40:00 00:35:26 Richard Strauss Le Bourgeois Gentilhomme Suite Op 60

Erich Leinsdorf Chamber Orchestra of Europe ASV 809

03:17:00 00:34:02 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18

Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner

Van Cliburn, piano RCA 55912

03:52:00 00:23:45 Leos Janácek Taras Bulba

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430204

04:17:00 00:34:59 Robert Schumann Bunte Blätter Op 99

Arcadi Volodos, piano Sony 60893

04:53:00 00:22:24 Igor Stravinsky Symphony in Three Movements

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

05:17:00 00:17:02 Jean Françaix The Flower Clock

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius

Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

05:46:00 00:07:01 William Boyce Symphony No. 4 in F major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

05:56:00 00:03:56 Peter Tchaikovsky Waltz from Serenade for Strings Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:03:08 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 5 in D

Jeffrey Biegel, piano Steinway 30001

06:10:00 00:11:51 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 1 in A major Op 11

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80606

06:25:00 00:05:04 Johannes Brahms How Lovely is Thy Dwelling Place

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Vienna Singverein MAA 2010

06:32:00 00:09:14 Peter Tchaikovsky Sonatina from Serenade for Strings Op 48

East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

06:40:00 00:06:57 Franz Joseph Haydn Allegro from Symphony No. 31

Sir Charles Mackerras Orchestra of St Luke's Telarc 80156

06:51:00 00:02:21 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Bourrée

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

06:55:00 00:03:27 John Philip Sousa March "The Pathfinder of Panama"

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:04:18 Georges Bizet Carmen: Toreador Song

SWR Symphony Orch Marco Armiliato

Ludovic Tézier, baritone DeutGram 4777177

07:10:00 00:05:26 Ernö Dohnányi Finale from Sextet Op 37

Takács Quartet András Schiff, piano; Radovan Vlatkovic, horn;

Kálmán Berkes, clarinet; Members of Decca 421423

07:20:00 00:02:50 Johann Sebastian Bach Allegro from Flute Sonata No. 6

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

07:24:00 00:03:15 Fritz Kreisler Miniature Viennese March

Gidon Kremer, violin; Oleg Maisenberg, piano DeutGram 453440

07:25:00 00:05:39 Franz Schubert Scherzo from "Grand Duo" Sonata

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 423655

07:40:00 00:06:02 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 8 Op 59

American String Project MSR 1386

07:49:00 00:03:14 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Wedding Dance Op 118

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

07:53:00 00:01:50 Frédéric Chopin Waltz No. 6 in D flat major Op 64

Van Cliburn, piano RCA 60358

07:56:00 00:03:21 John Kander Chicago: All That Jazz

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

08:07:00 00:01:41 Gustav Holst Japanese Suite: Dance of the Wolves Op 33

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

08:10:00 00:04:06 Johann Sebastian Bach Allegro from Brandenburg Concerto No. 1

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

08:15:00 00:07:13 George Gershwin Finale from Piano Concerto in F

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

08:25:00 00:12:09 Béla Bartók Allegro giocoso from Violin Concerto

Swedish Radio Symphony Daniel Harding

Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

08:40:00 00:08:33 Maurice Ravel Allegro from String Quartet in F

Daedalus Quartet Bridge 9202

08:55:00 00:03:10 Pietro Castrucci Finale with Echo from Concerto Grosso Op 3

Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

09:00:00 00:03:12 Johann Strauss Radetzky March Op 228

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

09:09:00 00:18:10 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3 in D

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

09:30:00 00:03:12 David Rose Holiday for Strings

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

09:40:00 00:07:43 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Treasure Waltz Op 418

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

09:50:00 00:08:35 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Piano Quartet No. 2

Fauré Quartet DeutGram 6609

09:55:00 00:02:22 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Tango

Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80581

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:13 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Presto

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

10:03:00 00:02:58 Franz Schubert Auf dem Wasser zu singen

Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

10:06:00 00:07:04 Anatoly Lyadov Kikimora Op 63

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

10:13:00 00:06:18 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 10 in E minor Op 72

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

10:19:00 00:02:12 Claude Debussy Beau soir

Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

10:21:00 00:13:38 Claude Debussy Petite Suite

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63056

10:46:00 00:02:47 Giuseppe Verdi Il Trovatore: Anvil Chorus

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw

Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

10:50:00 00:26:38 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 4 in C minor Op 44

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling

Anna Malikova, piano Audite 92509

11:16:00 00:07:00 Aldemaro Romero Fuga con Pajarillo

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

11:27:00 00:08:36 César Cui Two Pieces Op 36

Chamber Orchestra of Europe Sir John Eliot Gardiner

Steven Isserlis, cello VirginClas 91134

11:32:00 00:07:27 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 40

Adam Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5330

11:47:00 00:08:23 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Finale & Apotheosis

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:08:11 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70901

12:21:00 00:04:34 Sir Hamilton Harty A John Field Suite: Rondo

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

12:27:00 00:06:39 Ralph Vaughan Williams The Poisoned Kiss: Overture

George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

12:37:00 00:06:58 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 4 in F major Op 46

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

12:45:00 00:09:17 Louis Moreau Gottschalk Bamboula Op 2

Cecile Licad, piano Naxos 559145

12:55:00 00:03:25 Leroy Anderson Song of the Bells

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:33:05 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18

Mahler Chamber Orchestra Claudio Abbado

Yuja Wang, piano DeutGram 15338

13:33:00 00:23:18 Carl Nielsen Aladdin Suite Op 34

Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen

Swedish Radio Choir CBS 44934

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:26 Robert Schumann Abendlied Op 107

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9227

14:03:00 00:04:55 Randall Thompson Frostiana: Stopping by Woods

Dallas Wind Symphony Timothy Seelig

Turtle Creek Chorale Reference 49

14:12:00 00:09:16 Dmitri Shostakovich Overture on Russian & Kirghiz Folk Themes

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

14:24:00 00:07:29 William Boyce Symphony No. 5 in D major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

14:33:00 00:12:18 Antonín Dvorák Slavonic Rhapsody No. 3 in A flat major Op 45

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8589

14:48:00 00:11:50 Luigi Boccherini Symphony No. 15 in D major Op 35

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999175

JULY CHOICE CD’S

15:00:00 00:07:44 Gioacchino Rossini L'Italiana in Algeri: Overture

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

15:12:00 00:15:06 Avner Dorman Piano Concerto in A

Metropolis Ensemble Andrew Cyr Eliran Avni, piano Naxos 559620

15:31:00 00:19:34 Alfredo Casella Italia Op 11

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

15:52:00 00:04:59 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 5

Ensemble Caprice Matthias Maute Erin Helyard, harpsichord Analekta 9996

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:36 Anton Arensky Suite No. 1 for 2 Pianos: Waltz Op 15

Stephen Coombs, piano; Ian Munro, piano Hyperion 66755

16:06:00 00:01:50 Leonard Bernstein On the Town: I Can Cook Too

Center City Brass Quintet Chandos 4554

16:11:00 00:11:50 George Butterworth Two English Idylls

Jeffrey Tate English Chamber Orchestra EMI 47945

16:30:00 00:04:42 Hugo Friedhofer The Sun Also Rises: Prologue

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 912

16:36:00 00:03:32 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: Overture Waltz

André Kostelanetz André Kostelanetz Orchestra Sony 62642

16:41:00 00:08:37 Johann Strauss Jr Waltz "Danube Maidens" Op 427

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

16:52:00 00:03:44 Gerardo Matos Rodríguez La Cumparsita

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

16:56:00 00:02:55 Brian Dykstra Mixon Hall Rag

Katherine DeJongh, flute; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

17:05:00 00:04:31 Pablo de Sarasate Introduction & Tarantella Op 43

Abbey Road Ensemble Lawrence Foster

Itzhak Perlman, violin EMI 55475

17:12:00 00:08:43 Franz Schubert Andante from Symphony No. 2

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

17:22:00 00:12:21 Aram Khachaturian Gayaneh: Suite

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

17:38:00 00:05:09 Gioacchino Rossini La cambiale di matrimonio: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

17:46:00 00:03:51 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Non più andrai

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst

Ruben Drole, baritone MAA 2009

17:52:00 00:02:56 Karol Kurpinski Polish Wedding: Mazurka

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433863

17:56:00 00:02:57 Emile Waldteufel High Speed Galop Op 146

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:41 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2 in B minor

Ensemble Sonnerie Monica Huggett

Gonzalo X. Ruiz, oboe Avie 2171

18:29:00 00:04:42 Frédéric Chopin Etude No. 3 in E major Op 10

Van Cliburn, piano RCA 60358

18:36:00 00:03:27 Frédéric Chopin Etude No. 23 in A minor Op 25

Van Cliburn, piano RCA 60358

18:43:00 00:11:09 Béla Bartók Finale from Violin Concerto No. 2

Swedish Radio Symphony Daniel Harding

Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

18:54:00 00:04:03 Sergei Rachmaninoff Paraphrase on Kreisler's "Liebesleid"

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:00:00 00:13:36 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in F

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45471

19:16:00 00:37:36 Antonín Dvorák Symphony No. 8 in G major Op 88

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

19:57:00 00:02:27 Michael Praetorius Terpsichore: Ballet

Christopher Parkening, guitar EMI 55052

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:49:24 Gustav Holst The Planets Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

20:56:00 00:04:06 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 6 in D major Op 46

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

21:00 BROADWAY BUZZ: Joe Garry‘s subject is The Lion King, playing through

August 4th at the State Theater in Playhouse Square

CLEVELAND ORCHESTRA ARCHIVES

21:32:00 00:05:18 Frederick Delius Irmelin Prelude

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

21:39:00 00:19:56 Franz Joseph Haydn Symphony No. 88 in G

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland,

ReMaking the American Dream, in partnership with WIRE-Net;

a panel discussion sponsored by the Alliance for American Manufacturing

22:57:00 00:02:29 Domenico Scarlatti Sonata in C

Ivo Pogorelich, piano DeutGram 435855

LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:31 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Trio Op 11

Emanuel Ax, piano; Richard Stoltzman, clarinet;

Yo-Yo Ma, cello Sony 57499

23:07:00 00:10:18 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Elegie Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186061

23:19:00 00:07:02 Frédéric Chopin Nocturne No. 17 in B major Op 62

Van Cliburn, piano RCA 60358

23:26:00 00:05:58 Anton Arensky Elegia from Piano Trio No. 1 Op 32

Yefim Bronfman, piano; Cho-Liang Lin, violin;

Gary Hoffman, cello Sony 53269

23:34:00 00:05:01 Bill Douglas Earth Prayer Chamber Ensemble

Richard Stoltzman, clarinet; Bill Douglas, keyboard RCA 68416

23:39:00 00:09:18 Henry Cowell Hymn and Fuguing Tune No. 10

Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark

Bert Lucarelli, oboe Koch Intl 7282

23:48:00 00:07:00 Woldemar Bargiel Adagio in G major Op 38

German Chamber Philharmonic Christoph Eschenbach

Steven Isserlis, cello RCA 63665

23:55:00 00:03:01 Jules Massenet Impromptu "Eau dormant"

Aldo Ciccolini, piano EMI 64277