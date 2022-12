Program Guide 07-08-2013

WCLV ALL NIGHTwith Robin Grier

00:02:00 00:17:11 Percy Grainger Lincolnshire Posy

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

00:21:00 00:40:30 Ludwig van Beethoven Violin Concerto in D major Op 61

German Chamber Philharmonic Paavo Järvi

Janine Jansen, violin Decca 13281

01:03:00 00:29:05 Jean Sibelius String Quartet in D minor Op 56

Daedalus Quartet Bridge 9202

01:33:00 00:39:32 Peter Tchaikovsky Suite No. 3 in G major Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186061

02:14:00 00:40:50 Franz Schubert Sonata for Piano Four Hands in C

Evgeny Kissin, piano; James Levine, piano RCA 69282

02:56:00 00:51:38 Wolfgang Amadeus Mozart Mass in C minor

BBC Symphony Orchestra David Robertson Laura Aikin, soprano;

Emma Bell, soprano; Jeremy Ovenden, tenor; James Rutherford, bass;

BBC Symphony Chorus BBC 327

03:49:00 00:20:35 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1 in C

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

04:11:00 00:43:13 Ludwig Thuille Piano Quintet in E flat major Op 20

Gigli Quartet Gianluca Luisi, piano Naxos 570790

04:56:00 00:18:31 Percy Grainger The Warriors

City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle

Malcolm Wilson, piano; Roderick Elms, Wayne Marshall, pianos EMI 56412

05:16:00 00:21:01 Joaquín Rodrigo Fantasía para un gentilhombre

Naples Philharmonic Erich Kunzel

David Russell, guitar Telarc 80459

05:37:00 00:04:35 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A

Shlomo Mintz Israel Chamber Orchestra MusicMast 67096

06:05:00 00:02:10 Anthony Holborne Almaine "The Night Watch"

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

06:10:00 00:09:31 Franz Lachner Minuet & Finale from Wind Quintet No. 2

Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 423591

06:20:00 00:07:27 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 40

Adam Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5330

06:25:00 00:06:54 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Arie di corte

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

06:36:00 00:03:33 Camille Saint-Saëns Airs de Ballet d'Ascanio: Adagio

Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow

Sharon Bezaly, flute Bis 1359

06:40:00 00:07:17 Robert Schumann Finale from Piano Quintet Op 44

Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano RCA 6498

06:51:00 00:02:08 Hildegard von Bingen Caritas habundat in omnia

Barbara Thornton Sequentia DHM 77320

06:55:00 00:03:03 Henry Fillmore March "His Honor"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

07:05:00 00:03:22 Benjamin Britten Bourrée from "A Simple Symphony" Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

07:10:00 00:06:47 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Flutes in C

Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan

Janet See, flute; Stephen Schultz, flute Harm Mundi 905193

07:20:00 00:03:09 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Gavotte

Tasmin Little, violin Naked Vn 2008

07:21:00 00:03:38 Edward White Puffin' Billy

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66868

07:25:00 00:06:06 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tsar's Bride: Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

07:34:00 00:02:13 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Marionettes Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

07:40:00 00:06:10 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Burial of Kijé Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

07:47:00 00:04:23 John Barry Out of Africa: Love Theme

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

07:55:00 00:02:34 Charles-Valentin Alkan Promenade sur l'eau Op 74

Ronald Smith, piano Arabesque 6523

07:58:00 00:02:38 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Minuet

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

08:05:00 00:02:28 Carl Orff Carmina burana: O fortuna

Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas

Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

08:10:00 00:08:31 Luigi Cherubini Anacréon: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

08:20:00 00:05:13 Ludwig van Beethoven Presto from String Quartet No. 14 Op 131

Cypress String Quartet Cypress 2012

08:25:00 00:09:43 Camille Saint-Saëns Introduction & Rondo Capriccioso Op 28

Royal Philharmonic Orchestra Andrew Litton

Joshua Bell, violin Decca 433519

08:40:00 00:06:54 Percy Grainger Scotch Strathspey & Reel

English Country Gardiner Orch Sir John Eliot Gardiner

Monteverdi Choir Philips 446657

08:48:00 00:03:19 Franz Liszt Paraphrase on Chopin's "My Joys"

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

08:53:00 00:05:24 Richard Rodgers Oklahoma: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

09:05:00 00:18:19 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 31 in D

Jane Glover London Mozart Players ASV 647

09:25:00 00:14:22 Jerome Moross The Adventures of Huckleberry Finn

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1049

09:34:00 00:08:03 Gioacchino Rossini La Cenerentola: Overture

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 431653

09:45:00 00:04:14 Avner Dorman Finale from Piccolo Concerto

Metropolis Ensemble Andrew Cyr

Mindy Kaufman, piccolo Naxos 559620

09:50:00 00:06:06 Sir William Walton Coronation March "Crown Imperial"

Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

10:00:00 00:04:13 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 2: Little

Mariss Jansons Oslo Philharmonic EMI 56576

10:04:00 00:02:16 Eduard Strauss Non-Stop Polka Op 112

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

10:09:00 00:06:25 Léo Delibes Coppélia: Prélude & Mazurka

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

10:16:00 00:05:46 Frédéric Chopin Waltz No. 2 in A flat major Op 34

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

10:24:00 00:05:15 Paul Schoenfield Café Music: Andante

Almeda Trio Albany 1386

10:30:00 00:15:06 Avner Dorman Piano Concerto in A

Metropolis Ensemble Andrew Cyr Eliran Avni, piano Naxos 559620

10:48:00 00:03:03 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Castillan

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

10:50:00 00:31:44 Franz Schubert Symphony No. 6 in C

Thomas Zehetmair Northern Sinfonia Avie 2224

11:25:00 00:07:46 Ferruccio Busoni Sonatina No. 6 "Chamber Fantasy after 'Carmen'"

Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394

11:34:00 00:05:50 Giuseppe Verdi Luisa Miller: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

11:41:00 00:07:02 George Frideric Handel Concerto Grosso in G major Op 3

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Erato 94354

11:49:00 00:08:21 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

12:10:00 00:08:13 Franz von Suppé The Queen of Spades: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

12:18:00 00:06:48 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Dance of the Persian

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

12:29:00 00:07:45 Elmer Bernstein The Ten Commandments: Suite

Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Orch Denon 75288

12:38:00 00:07:51 Josef Strauss Waltz "Water Colors" Op 258

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

12:48:00 00:10:25 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 2 in C sharp minor

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

13:00:00 01:06:05 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus Ballet Op 43

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 419608

14:08:00 00:04:28 Alexander Zemlinsky Humoreske for Winds

Berlin Philharmonic Wind Qnt Bis 612

14:13:00 00:01:54 Francis Poulenc Humoresque

Pascal Rogé, piano Decca 425862

14:15:00 00:09:25 Thomas Arne Symphony No. 2 in F

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

14:27:00 00:10:24 César Franck Allegretto from Symphony in D minor

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

14:39:00 00:06:11 Enrique Granados Goyescas: El fandango de candil

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

14:46:00 00:10:21 George Butterworth Rhapsody "A Shropshire Lad"

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

15:00:00 00:06:52 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Violin & Orchestra in B flat

Philharmonia Orchestra Thomas Zehetmair, violin Teldec 46448

15:10:00 00:13:55 Giuseppe Cambini Wind Quintet No. 3 in F

Aulos Wind Quintet Schwann 310011

15:25:00 00:18:05 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 10 in C

Lars Vogt, piano EMI 36080

15:45:00 00:12:24 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in B flat

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45471

15:58:00 00:03:34 Franz Liszt Paraphrase on Chopin's "Maiden's Wish"

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

16:06:00 00:02:27 Percy Grainger Country Gardens

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

16:11:00 00:13:38 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 6 in D

Andrew Manze English Concert Harm Mundi 907280

16:27:00 00:03:06 Percy Grainger Mock Morris

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

16:34:00 00:05:18 Ludwig van Beethoven Scherzo from Sonata No. 18 Op 31

Peter Takács, piano Cambria 1175

16:41:00 00:09:11 John Williams E.T.: Adventures on Earth

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 411185

16:51:00 00:03:43 Franz Schubert Scherzo from Piano Quintet

Cleveland Quartet John O'Conor, piano;

James Vandemark, bass Telarc 80225

16:56:00 00:03:06 George Frideric Handel Queen Anne Birthday Ode: United nations

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Meg Bragle, mezzo-soprano;

Apollo's Singers Avie 2270

17:05:00 00:04:44 Percy Grainger Irish Tune from County Derry

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

17:11:00 00:06:40 Avner Dorman Presto from Concerto Grosso

Metropolis Ensemble Andrew Cyr Arnaud Sussmann, violin;

Lily Francis, violin; Eric Nowlin, viola; Michal Korman, cello;

Aya Hamada, harpsichord Naxos 559620

17:21:00 00:14:49 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Theme & Variations Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

17:38:00 00:08:10 Frédéric Chopin Scherzo No. 1 in B minor Op 20

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

17:50:00 00:04:33 Georges Bizet Carmen: Seguidilla

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon

Elina Garanca, mezzo; Roberto Alagna, tenor DeutGram 14777

17:57:00 00:01:38 Giuseppe Torelli Allegro from Trumpet Concerto

Paramount Brass Centaur 2355

18:09:00 00:16:10 Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis

Sir John Barbirolli Sinfonia of London EMI 67264

18:27:00 00:04:50 Percy Grainger My Robin is to the Greenwood Gone

Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9554

18:34:00 00:02:17 Percy Grainger The Hunter in his Career

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

18:39:00 00:15:56 Jacques Ibert Divertissement

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

18:54:00 00:04:05 Percy Grainger Molly on the Shore

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

19:02:00 00:17:38 Johann Nepomuk Hummel Trumpet Concerto in E flat

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

19:21:00 00:34:08 Antonín Dvorák Symphony No. 3 in E flat major Op 10

José Serebrier Bournemouth Symphony Warner 65775

CHAMBERFEST CLEVELAND: Let’s Dance! - Recorded Sunday, June 23 in Harkness Chapel

Artists: Julie Albers, David McCarroll, Gabriel Cabezas, Diana Cohen, Franklin Cohen, Ying Fu,

Yura Lee, Dmitri Murrath, Orion Weiss, Benjamin Chen, Nicola Djurica, MiJoo Kim, Gunnar Hir

20:03:00 00:23:32 Luigi Boccherini String Quintet in E Op 13

20:26:00 00:14:23 Sergei Prokofiev Sonata for 2 Violins in C Op 56

20:40:00 00:13:00 Ludwig van Beethoven Variations in E flat Op 44

20:53:00 00:35:00 Peter Schickele Quartet for Clarinet, Violin, Cello & Piano

21:28:00 00:06:05 Vittorio Monti Csárdás Virtuosi

21:37:00 00:22:31 Joh. Christoph Friedrich Bach Symphony No. 20 in B flat

Morten Schuldt-Jensen Leipzig Chamber Orchestra Naxos 572217

22:03:00 00:10:49 Leonard Bernstein On the Town: Three Dance Episodes

22:15:00 00:06:48 Leonard Bernstein Candide: Glitter and be gay

22:24:00 00:02:53 George Gershwin Promenade "Walking the Dog"

[Gershwin (arr Tovey) Four Songs "The Man I Love", "They Can't Take That Away from Me",

"A Foggy Day in London Town", "Fascinatin' Rhythm"]

[Various: Big Band, Patriotic and Military Music]

23:04:00 00:05:45 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.1 in D

23:11:00 00:03:25 John Philip Sousa March "The Liberty Bell"

23:15:00 00:03:27 John Philip Sousa March "The Stars and Stripes Forever"

23:24:00 00:32:00 Wynton Marsalis A Tone Parallel to Harlem