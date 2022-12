Program Guide 07-03-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:27:13 Louis Théodore Gouvy Symphony No. 4 in D minor Op 25

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

00:31:00 00:25:26 Michael Daugherty Radio City: Symphonic Fantasy

Carl St. Clair Pacific Symphony Naxos 559749

00:58:00 00:48:17 Johannes Brahms Serenade No. 1 in D major Op 11

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

01:47:00 00:29:23 Leos Janácek Idyll for String Orchestra

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

02:18:00 00:48:26 Franz Liszt Years of Pilgrimage "Switzerland"

Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

03:08:00 00:38:19 Franz Schubert String Quartet No. 14 in D minor

Jasper Quartet Sono Lumin 92152

03:47:00 00:31:39 Michael Daugherty Mount Rushmore

Pacific Symphony Carl St. Clair Pacific Chorale Naxos 559749

04:20:00 00:24:09 Franz Joseph Haydn Symphony No. 83 in G minor

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66295

04:45:00 00:30:02 Edward MacDowell Suite No. 2 for Orchestra Op 48

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

05:17:00 00:19:08 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Suite Op 57

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

05:37:00 00:04:56 Eric Coates London Suite: Covent Garden

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

05:42:00 00:04:46 Sir Edward Elgar Aubade from "Nursery Suite"

Paul Goodwin English Chamber Orchestra Harm Mundi 907258

05:48:00 00:07:09 Johann Strauss Jr Waltz "Voices of Spring" Op 410

Nikolaus Harnoncourt Berlin Philharmonic Teldec 24489

05:56:00 00:03:03 Johann Sebastian Bach French Suite No. 5: Gigue

Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:21 Wilhelm Friedemann Bach Minuet from String Symphony in F

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62720

06:10:00 00:09:36 Gioacchino Rossini The Siege of Corinth: Overture

Thomas Schippers London Symphony Orchestra EMI 64335

06:20:00 00:08:41 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 13

Chamber Players of Canada Janina Fialkowska, piano Atma 2532

06:31:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 1 Op 27

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

06:40:00 00:07:42 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Winter" Concerto in F minor Op 8

Chamber Ensemble Janine Jansen, violin Decca 5298

06:51:00 00:04:13 Irving Berlin God Bless America

Boston Pops Orchestra John Williams

Tanglewood Festival Chorus Sony 48224

06:55:00 00:03:38 John Philip Sousa March "The Liberty Bell"

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:03:44 Georg Philipp Telemann Finale from Viola Concerto in G

Philomel Baroque Orchestra David Miller, viola Centaur 2366

07:10:00 00:06:57 Peter Tchaikovsky Finale from String Sextet Op 70

Ying Quartet James Dunham, viola; Paul Katz, cello Telarc 80685

07:20:00 00:02:53 Gabriel Diaz Lauda Jerusalem

Empire Brass Telarc 80204

07:24:00 00:02:51 Meredith Willson The Music Man: 76 Trombones

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

07:29:00 00:07:19 Morton Gould American Ballads: Amber Waves

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 559005

07:40:00 00:05:30 Traditional Red River Valley

Dale Warland Dale Warland Singers; Kathryn Greenbank, oboe;

Kathy Kienzle, harp AmerChorCl 122

07:49:00 00:03:58 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 3

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

07:55:00 00:02:42 Zequinha de Abreu Tico-Tico non Fubá

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

08:05:00 00:02:56 Johann Sebastian Bach Fugue à la gigue in G

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

08:10:00 00:07:16 Ferde Grofé Grand Canyon Suite: On the Trail

Seattle Symphony Gerard Schwarz Ilkka Talvi, violin Delos 3104

08:20:00 00:05:55 Franz Schubert The Friends from Salamanka: Overture

Manfred Huss Haydn Sinfonietta, Vienna Koch Intl 1121

08:30:00 00:09:14 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 8 for Winds in F

Quintett.Wien Nimbus 5479

08:40:00 00:08:56 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 90

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

08:55:00 00:04:33 Erik Satie Poudre d'or

Pascal Rogé, piano Decca 421713

09:05:00 00:18:15 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

09:31:00 00:05:31 Harold Arlen I Love a Parade

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

09:40:00 00:07:08 Charles Ives Variations on "America"

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559083

09:50:00 00:07:22 Louis Moreau Gottschalk The Union Op 48

Cecile Licad, piano Naxos 559145

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:37 Peter Tchaikovsky The Maid of Orleans: Gypsy Dance

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

10:03:00 00:02:16 Ernesto Halffter Danza de la gitana

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

10:05:00 00:07:07 Louis Antoine Dornel Oboe Sonata

Les Délices Debra Nagy, oboe Délices 2009

10:16:00 00:07:40 Robert Volkmann Serenade No. 1 for Strings in C Op 62

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999159

10:27:00 00:06:50 Don Gillis Paul Bunyan, An Overture to a Legend

Ian Hobson Sinfonia Varsovia Albany 768

10:35:00 00:12:18 Michael Daugherty Radio City: Ode to the Old World

Carl St. Clair Pacific Symphony Naxos 559749

10:50:00 00:28:19 Jean Sibelius Symphony No. 5 in E flat major Op 82

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

11:18:00 00:08:00 Dieterich Buxtehude Magnificat

La Nuova Musica John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

11:30:00 00:05:50 Alfred Grünfeld Soirée de Vienne Op 56

Konstantin Scherbakov, piano EMI 69704

11:38:00 00:12:01 Richard Wagner Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey

George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

11:51:00 00:06:59 Frédéric Chopin Polonaise No. 6 in A flat major Op 53

Van Cliburn, piano RCA 60358

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:05:41 Gerónimo Giménez La boda de Luis Alonso: Intermezzo

Burning River Brass Dorian 90316

12:15:00 00:07:30 Jean-Baptiste Arban Variations on "The Carnival of Venice"

Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger

Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

12:26:00 00:06:05 Vittorio Monti Csárdás

Virtuosi Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 57164

12:33:00 00:06:03 Frederick Loewe Gigi: Suite

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

12:40:00 00:10:28 Johann Strauss Jr Emperor Waltz Op 437

Franz Welser-Möst London Philharmonic Orchestra Seraphim 73295

12:52:00 00:06:34 Cole Porter The Snake in the Grass Ballet

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:48:50 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 15 in B flat

Jeffrey Tate English Chamber Orchestra EMI 69823

13:48:00 00:08:07 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in G

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901711

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:23 Carlos López Buchardo Canción del carretero

Mirian Conti, piano Steinway 30010

14:03:00 00:03:36 Oscar Lorenzo Fernandez Batuque

Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

14:09:00 00:10:34 Giovanni Battista Pergolesi Concerto for 2 Harpsichords in C

I Solisti Veneti Claudio Scimone Emer Buckley, harpsichord;

Claudio Scimone, harpsichord Erato 88172

14:21:00 00:07:48 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 6 Op 74

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80130

14:31:00 00:10:11 Johann Christian Bach Symphony in D Op 18

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

14:43:00 00:12:30 Dmitri Kabalevsky Piano Concerto No. 4 Op 99

NDR Radio Philharmonic Alun Francis

Michael Korstick, piano CPO 777658

14:57:00 00:02:25 Sir Arthur Bliss Checkmate: Dance of the Red Pawns

David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 557641

CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS

15:02:00 00:16:16 Dmitri Shostakovich Finale from Symphony No. 8 Op 65

Mstislav Rostropovich London Symphony LSO Live 60

15:32:00 00:19:12 Ludwig van Beethoven Great Fugue in B flat major Op 133

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 75

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:28 Ludwig van Beethoven Entrata from Serenade Op 25

Michel Debost, flute; Takako Masame, violin;

Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

16:06:00 00:02:31 George Frideric Handel Finale from Concerto Grosso Op 3

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Erato 94354

16:10:00 00:08:42 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 96

Claudio Abbado Chamber Orch of Europe DeutGram 4778117

16:26:00 00:09:10 Bernard Herrmann Mysterious Island: Suite

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1093

16:36:00 00:04:24 Morton Gould American Salute

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 559005

16:40:00 00:07:39 Michael Daugherty Mount Rushmore: Theodore Roosevelt

Pacific Symphony Carl St. Clair

Pacific Chorale Naxos 559749

16:55:00 00:02:42 Wang Luobin Chinese Folk Song "A La Mu Han"

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

16:56:00 00:03:13 Franz Schubert Minuet from Symphony No. 4

Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 91184

17:06:00 00:02:44 Ottorino Respighi The Birds: The Hen

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

17:10:00 00:03:27 Gustav Mahler Des Knaben Wunderhorn: Des Antonius von Padua

Cleveland Orchestra Pierre Boulez

Christian Gerhaher, baritone DeutGram 4779060

17:24:00 00:07:59 Ludwig van Beethoven Allegretto from Symphony No. 7 Op 92

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

17:33:00 00:03:20 Johann Sebastian Bach English Suite No. 3: Prelude

Paramount Brass Centaur 2355

17:40:00 00:06:43 Camille Saint-Saëns Finale from Piano Concerto No. 1 Op 17

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling

Anna Malikova, piano Audite 92509

17:49:00 00:02:41 Giacomo Puccini Turandot: Hymn to the Moon

Orch of the Royal Opera House Lamberto Gardelli

Royal Opera Chorus EMI 64356

17:54:00 00:04:54 Nicolas Chédeville Allegro from Flute Sonata Op 13

Gary Schocker, flute; Jason Vieaux, guitar Azica 71230

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:10:00 00:14:24 Benjamin Britten Matinées musicales Op 24

Okko Kamu Helsingborg Symphony Ondine 825

18:24:00 00:03:32 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin;

Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

18:27:00 00:03:34 Claude Debussy Suite bergamasque: Passepied

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

18:31:00 00:12:53 Jan Dismas Zelenka Capriccio No. 1 in D

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

18:51:00 00:08:07 Frédéric Chopin Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 21

Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras

Emanuel Ax, piano Sony 63371

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:24:00 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 3 in G

English Concert Andrew Manze, violin Harm Mundi 907385

19:28:00 00:27:13 Louis Théodore Gouvy Symphony No. 4 in D minor Op 25

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:00:00 00:52:48 Ludwig van Beethoven Symphony No. 3 in E flat Op 55

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

CONCERT HALL: Emerson String Quartet

21:01:00 00:18:36 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Quartet No. 3 in C

Emerson String Quartet

Carol Wincenc, flute DeutGram 431770

21:21:00 00:31:42 Wolfgang Amadeus Mozart Clarinet Quintet in A

Emerson String Quartet

David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by soprano Leontyne Price

LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:41 Gabriel Fauré Cantique de Jean Racine Op 11

City of London Sinfonia John Rutter

Cambridge Singers Collegium 109

23:08:00 00:09:03 Erik Satie Deux préludes posthumes et une gnossienne

Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 168

23:19:00 00:07:01 Leos Janácek Idyll for Strings: Adagio

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

23:26:00 00:11:45 Antonín Dvorák Romance in F minor Op 11

Berlin Radio Symphony Marek Janowski

Arabella Steinbacher, violin PentaTone 5186353

23:39:00 00:05:42 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Aria

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

23:44:00 00:10:06 Gerald Finzi Introit in F major Op 6

City of London Sinfonia Richard Hickox

Tasmin Little, violin Chandos 9888

23:55:00 00:02:46 Claude Debussy Preludes Book 2: Bruyères

Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477