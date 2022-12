Program Guide 06-27-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:32:20 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 2 in F minor Op 21

Berlin State Orchestra Andris Nelsons Daniel Barenboim, piano DeutGram 15387

00:36:00 00:26:41 Jack Gallagher Sinfonietta for String Orchestra

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

01:04:00 00:43:50 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74

Valéry Gergiev Vienna Philharmonic Philips 4114

01:49:00 00:33:59 Sergei Rachmaninoff Cello Sonata in G minor Op 19

Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

02:24:00 00:48:26 Ludwig van Beethoven Symphony No. 3 in E flat major Op 55

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80090

03:13:00 00:40:20 Franz Schubert Piano Sonata No. 20 in A major

Wu Han, piano ArtistLed 10401

03:55:00 00:27:22 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 23 in F major

Hagen Quartet DeutGram 3454

04:23:00 00:31:07 Jules Massenet Piano Concerto in E flat

BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

04:56:00 00:19:03 Emmanuel Chabrier Suite pastorale

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

05:17:00 00:17:25 Luigi Boccherini Cello Concerto No. 7 in G major

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

05:36:00 00:06:06 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 5: Aria

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Karita Mattila, soprano Philips 420155

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:29 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Swans

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

06:10:00 00:09:19 Emmanuel Chabrier Gwendoline: Overture

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

06:20:00 00:04:01 Ludwig van Beethoven Christ on Mount of Olives: Hallelujah Op 85

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

06:25:00 00:10:24 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 9 in A major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

06:40:00 00:07:18 Johannes Brahms Scherzo from Piano Quintet Op 34

Cleveland Orch String Quartet Vladimir Ashkenazy, piano Decca 425839

06:51:00 00:03:25 Richard Rodgers Manhattan

Joshua Bell, violin; Marvin Hamlisch, piano Sony 52716

06:55:00 00:02:21 Henry Fillmore March "The Circus Bee"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

07:05:00 00:04:20 Carl Maria von Weber Rondo from Bassoon Concerto Op 75

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Klaus Thunemann, bassoon Philips 432081

07:10:00 00:07:22 Howard Hanson Andante from Symphony No. 2 Op 30

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 559701

07:20:00 00:02:55 John Dowland Say, love, if ever thou didst find

La Nef Michael Slattery, tenor Atma 2650

07:25:00 00:06:45 Anton Bruckner Scherzo from Symphony in D minor

Riccardo Chailly Deutsches Symphonie Berlin Decca 421593

07:40:00 00:07:54 Richard Strauss Second Waltz Sequence

Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

07:55:00 00:02:11 Paul Desmond Take Five

Richard Galler, bassoon; Daniele Damiano, bassoon; Milan Turkovic, bassoon; Peter Sadlo, percussion

Koch Intl 1374

07:56:00 00:03:30 George Gershwin Tip-Toes: Sweet and Low-Down

London Symphony Orchestra John Williams Joshua Bell, violin; George Gershwin, piano

Sony 60659

08:05:00 00:02:36 Claude Debussy Preludes Book 2: "General Lavine"

Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

08:10:00 00:05:48 Jack Gallagher Rondo from Sinfonietta for Strings

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

08:20:00 00:06:42 Camille Saint-Saëns Scherzo from Piano Quartet Op 41

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano; Members of Naxos 572904

08:25:00 00:10:47 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 8: Toccata

Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

08:40:00 00:07:55 Georg Philipp Telemann Suite from "Tafelmusik" Part 3

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

08:54:00 00:05:52 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Final Dance

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

08:55:00 00:02:32 Goff Richards Homage to the Noble Grape: Champagne

London Brass Teldec 46069

09:05:00 00:18:21 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E flat major

Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton André Watts, piano Telarc 80429

09:27:00 00:01:49 Traditional The British Grenadiers

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

09:40:00 00:07:23 Zoltán Kodály Finale from Symphony in C major

Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 443006

09:50:00 00:07:48 Jean Sibelius Finale from Symphony No. 5 Op 82

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

09:50:00 00:02:48 Robert Schumann 262Scenes from Childhood: Träumerei Op 15

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290

09:53:00 00:04:40 Michael Jackson Billy Jean

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

10:00:00 00:03:15 Felix Mendelssohn Song without Words No. 12 in F sharp minor Op 30

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

10:03:00 00:02:06 Johann Strauss Jr A Night in Venice: Treu sein, das liegt

London Philharmonic Orchestra Franz Welser-Möst Thomas Hampson, baritone EMI 56758

10:08:00 00:07:16 Gustav Holst Walt Whitman Overture Op 7

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

10:16:00 00:06:21 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in D major

Lars Vogt, piano EMI 36080

10:24:00 00:05:50 Alfredo Catalani Loreley: Dance of the Water Nymphs

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

10:30:00 00:16:41 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Suite

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

10:48:00 00:02:08 Gabriel Fauré Dolly Suite: Kitty Waltz Op 56

Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911

10:52:00 00:27:58 Xaver Scharwenka Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 32

BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

11:21:00 00:08:12 Carl Maria von Weber Preziosa: Overture

Gustav Kuhn Dresden State Orchestra Capriccio 10052

11:30:00 00:07:15 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 2 in C major

Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

11:39:00 00:10:31 Alexander Borodin Prince Igor: Overture

Robert Shaw Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80039

11:51:00 00:06:57 Joachim Raff Finale from Symphony No. 4 Op 167

Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

12:10:00 00:07:13 Adolphe Adam If I Were King: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

12:20:00 00:06:08 Emmanuel Chabrier España

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:28:00 00:07:01 Richard Rodgers Slaughter on 10th Avenue

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

12:37:00 00:06:09 Richard Hayman March Medley

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80122

12:43:00 00:13:36 Frederick Loewe Camelot: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80375

12:57:00 00:02:31 John Philip Sousa March "Homeward Bound"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

13:00:00 00:38:22 Peter Tchaikovsky Suite No. 2 in C major Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9454

13:38:00 00:19:03 Emmanuel Chabrier Suite pastorale

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

14:00:00 00:02:13 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Overture

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

14:02:00 00:03:10 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Italiana

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

14:09:00 00:09:49 Max Bruch Swedish Dances Op 63

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

14:20:00 00:07:31 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A major

Thomas Hengelbrock Freiburg Baroque Orchestra DHM 77289

14:30:00 00:12:01 Ron Nelson Courtly Airs and Dances

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 76

14:44:00 00:10:25 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 2 Op 17

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Teldec 44943

14:55:00 00:03:42 Padre Antonio Soler Sonata No. 6 in F major

Martina Filjak, piano Naxos 572515

15:00:00 00:08:23 Gioacchino Rossini Sigismondo: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

15:11:00 00:11:19 Astor Piazzolla Le Grand Tango

Joanna Patterson Zakany, viola; Christina Dahl, piano S&W 1

15:24:00 00:19:03 Emmanuel Chabrier Suite pastorale

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

15:45:00 00:08:43 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Piano Concerto No. 24

Southbank Sinfonia Simon Over Alessio Bax, piano Signum 321

15:55:00 00:04:06 Franz Joseph Haydn The Creation: The Heavens Are Telling

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

15:55:00 00:02:36 Johann Sebastian Bach Orch Suite No. 2: Minuet & Badinerie

Boston Baroque Martin Pearlman Christopher Krueger, flute Telarc 80619

16:06:00 00:03:10 Maurice Ravel Mother Goose: The Fairy Garden

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

16:12:00 00:09:13 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 8 Op 88

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414422

16:31:00 00:07:15 Johann Adolph Hasse Sinfonia in F major Op 3

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453435

16:41:00 00:02:13 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1: Bourrée

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

16:45:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March "Over the Hills

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

16:53:00 00:07:00 Isaac Albéniz Suite Española: Leyenda "Asturias" Op 47

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

17:07:00 00:02:32 Jean-Marie Leclair Recréation de Musique No. 2: Tambourins

Florilegium Channel 7595

17:12:00 00:06:23 Jack Gallagher Malambo from Sinfonietta for Strings

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

17:20:00 00:08:22 George Frideric Handel Harp Concerto in F major Op 4

Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Maxine Eilander, harp Atma 2541

17:31:00 00:04:42 Franz Joseph Haydn Finale from Cello Concerto No. 2

Northern Sinfonia Antonio Meneses Antonio Meneses, cello Avie 2176

17:41:00 00:06:52 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Fête

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

17:51:00 00:03:06 Arcangelo Corelli Finale from Concerto Grosso Op 6

Simon Murphy New Dutch Academy PentaTone 5186031

17:54:00 00:03:26 Aaron Copland Simple Gifts from "Appalachian Spring"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80144

18:10:00 00:12:08 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 3 Op 55

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

18:22:00 00:04:10 Jack Gallagher Intermezzo from Sinfonietta for Strings

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

18:26:00 00:03:14 Ludwig van Beethoven Für Elise

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

18:29:00 00:13:54 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 15 in G major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

19:02:00 00:19:42 Franz Joseph Haydn Symphony No. 79 in F

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 439779

19:24:00 00:31:11 Anton Rubinstein Piano Concerto No. 4 in D minor Op 70

BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

20:02:00 00:04:29 Leonard Bernstein Candide: Overture

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

20:08:00 00:47:00 Dmitri Shostakovich Symphony No. 5 in D minor Op 47

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80067

SYMPHONYCAST with Alison Young: Cincinnati Symphony Orchestra/Rafael Frühbeck de Burgos;

Stephanie Blythe, mezzo soprano; Cincinnati Boy Choir; Women of May Festival Chorus

MAHLER: Symphony No. 3

DEBUSSY: Prelude to the Afternoon of a Faun –Paavo Järvi, conductor (Telarc 80617)

23:02:00 00:05:16 Jack Gallagher Berceuse

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

23:07:00 00:05:28 Edvard Grieg Peer Gynt: Solveig's Cradle Song

Oslo Philharmonic Orchestra Esa-Pekka Salonen Barbara Hendricks, soprano CBS 44528

23:12:00 00:07:54 George Gershwin Lullaby for Strings

Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417326

23:22:00 00:07:43 Emmanuel Chabrier Lamento Orch de la Suisse Romande

Neeme Järvi Alexandre Emard, English horn Chandos 5122

23:29:00 00:11:24 Gabriel Fauré Adagio from Piano Quartet No. 2 Op 45

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

23:42:00 00:04:58 Jack Gallagher Pavane from Sinfonietta for Strings

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

23:46:00 00:07:11 Paul Creston Choreografic Suite: Cantilena

New York Chamber Symphony Gerard Schwarz Judith Mendenhall, flute Delos 3127

23:55:00 00:03:00 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Epilogue Op 18

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607